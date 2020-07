Sekteleider misbruikte minderjarige meisjes

De sekte, die ook elders vertakkingen had, was volgens de politie niets anders dan een criminele organisatie die de adepten tot slaven reduceerde en verantwoordelijk is voor ernstige seksuele misdrijven, soms gewelddadige, waar ook minderjarigen het slachtoffer van zijn geworden.

De sekteleider had vooral veel vrouwelijke adepten. Onder hen waren psychologes die jonge meisjes wisten over te halen om seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan. De 77-jarige leider werd omringd door een groep die volledig gehoorzaam aan hem was. De ’dokter’, zoals hij werd genoemd, werd als een soort godheid beschouwd voor wie alles werd gedaan. Italiaanse media toonden foto’s van topless vrouwen die in de buitenlucht dansbewegingen maken.

De misbruikte meisjes werden ingewijd in de filosofie van de sekte, die er door middel van magische rituelen en seksueel misbruik voor zorgde dat, zo stelde de sekteleider, „het innerlijk vuur” werd aangewakkerd en „het denkende ik” werd vernietigd, om zodoende in een geheime, magische wereld terecht te komen. De slachtoffers mochten geen contact meer hebben met hun gezinnen. De ’dokter’ verbood zulk contact. Hij besliste ook wat voor werk ze moesten doen. De sekte had verschillende commerciële activiteiten.

De politie kwam de sekte op het spoor, nadat een slachtoffer aangifte deed en vertelde over het misbruik.