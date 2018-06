’Vestig bedrijven in het noorden’

Utrecht heeft daarom een tweede intercitystation nodig én nieuw openbaar vervoer om de stadsregio heen, om al het woon en werkverkeer in goede banen te kunnen leiden. Deze grote problemen doen zich de komende decennia in de gehele Randstad voor, aangezien daar iedereen wil wonen en werken.

In Drenthe, Friesland en Groningen hebben ze van deze problematiek geen last, sterker nog daar hebben ze nog ’open toendra’s’ liggen.

Wat zou er mis mee zijn, wanneer onze regering bestaande bedrijven extra zou stimuleren, maar vooral nieuwe buitenlandse bedrijven verplichten om daar hun bedrijf op te zetten, natuurlijk met een zeer gunstige fiscaal vestigingsklimaat.

Het voordeel voor deze bedrijven is, dat daar bijvoorbeeld genoeg gemotiveerd personeel voorhanden is, een haven in het noorden in de buurt is, een gebied waar geen woningnood heerst en waar het woord file nog uitgevonden moet worden.

De Randstad kan daardoor op adem komen, en het noorden kan er zijn voordeel meedoen, ook omdat straks door het dichtdraaien van de aardgaskraan banen verdwijnen.

Mario Verhees, Asten