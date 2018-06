Nederlander vrij na tien maanden in Indonesische cel

L. werd in juli vorig jaar gearresteerd nadat er 0,84 gram hasj werd gevonden in zijn woning op het Indonesische eiland. Voor deze kleine hoeveelheid moest hij voor tien maanden de beruchte Kerobokan-gevangenis in.

De politie was een onderzoek naar de man begonnen, nadat er een tip was binnengekomen over een Nederlander die hasj gebruikte. L. had een ondraaglijke pijn in zijn rug als gevolg van een ongeluk. Vervolgens bood iemand hem op het strand een klein beetje hasj aan. Geen enkele pijnstiller hielp en hij was zo wanhopig dat hij besloot de hasj te proberen tegen de pijn.

De volgende ochtend vielen tien agenten zijn huis binnen op zoek naar drugs. Het enige wat ze aantroffen, was de kleine hoeveelheid hasj voor eigen gebruik.

De drugswetgeving van Indonesië behoort tot de strengste ter wereld. Op het bezit en gebruik van drugs staan zware straffen, ongeacht of het om soft- of harddrugs gaat. Het land hanteert een absoluut ’zero tolerance’-beleid, ondanks het gemak waarmee verschillende soorten drugs te krijgen zijn op toeristische trekpleisters als Bali.