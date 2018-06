Aanslagpleger Luik vanaf 16e bajesklant

Benjamin Herman is al sinds zijn zestiende vaste klant bij Justitie. Het Nieuwsblad zet op een rijtje wat hij allemaal op zijn strafblad heeft staan.

2003

Op zijn zestiende komt Benjamin Herman voor het eerst in aanraking met Justitie. Als minderjarige wordt hij opgesloten in de jeugdinstelling van Everberg.

2005

Voor ernstige mishandeling en diefstal met inbraak krijgt Herman dertig maanden cel.

2007

Herman is ernstig verslaafd en wordt in de zomervakantie veroordeeld tot vier maanden in de gevangenis.

2008

Benjamin krijgt drie jaar als mededader van diefstal met geweld, verzet tegen de politie en vernielingen.

2010

Opnieuw twee veroordelingen: een jaar voor mishandeling en nog eens vier jaar voor diefstal met geweld.

Maart 2016

Herman mag gaan resocialiseren en verlaat overdag de gevangenis om te gaan werken. Op een gegeven moment meldt hij zich niet meer en staat als ’op de vlucht’ te boek. Hij is twaalf dagen spoorloos en zou meerdere feiten gepleegd hebben. Uiteindelijk pakt de politie hem weer. In 2016 krijgt hij nogmaals twaalf maanden voor inbraak.

2018

Ondanks zijn zware strafblad komt hij opnieuw in aanmerking om vervroegd vrij te komen. Volgens justitieminister Koen Geens ging het verlof ’telkens goed’.

28 mei 2018

Herman mag voor een veertiende keer op verlof, en dus tijdelijk opnieuw de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten. Benjamin was nog geen 24 uur vrij of hij sloeg toe in Luik. In principe zou hij in 2020 al zijn straffen hebben uitgezeten en definitief vrijkomen.