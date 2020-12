Zeer zacht weekend, maar witte verrassing rond kerst niet uitgesloten

Dat voorspelt weerbureau Weeronline. Vrijdag blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt 9 graden op de Wadden tot bijna 12 graden langs de zuidgrens. Er staat een matige zuidenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig en op de Wadden krachtig.

Zaterdag is ’s morgens nog ruimte voor wat zon. ’s Middags raakt het geheel bewolkt. Het is zacht voor de tijd van het jaar met 11-12 graden. Op de Wadden is het een graad of 10 en in het zuidoosten kan het lokaal zelfs 13 graden worden. De wind blijft zuidelijk en is matig in het binnenland en (vrij) krachtig aan de kust.

Zondag wordt het 10-11 graden met wolkenvelden, met in de middag af en toe zon. In de loop van de middag kunnen in de kustgebieden in het westen en noordwesten een paar buien ontstaan.

Ons land bevindt zich op het grensvlak van zeer zachte lucht uit Zuid-Europa en koudere lucht uit het noorden. Dit maakt de temperatuurverwachting vrij onzeker. Wanneer ons land in de zachte lucht terechtkomt kan het misschien zelfs 15 graden worden, maar in het koudere scenario wordt het niet warmer dan een graad of 7. De kans op regen is groot en er is veel bewolking.

Kerst

Het temperatuurverloop rond de kerstdagen is onzeker, maar duidelijk is wel dat het met kerst kouder wordt met maxima rond de 5 graden. ’s Nachts neemt bovendien de kans op lichte vorst toe. Het blijft wisselvallig met vooral regenbuien, maar er is ook kans op een winterse bui die alsnog voor een witte verrassing kan zorgen.