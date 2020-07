Corona-remedie: ’Stop met deodorant’ in Duits ov

De vervoersmaatschappij wil lichaamsgeuren als wapen inzetten. De geur van zweet moet reizigers in bussen en metro ertoe bewegen de coronavoorschriften in acht te nemen.

’Omdat zo veel mensen vinden dat het masker onder de neus kan worden gedragen, schalen we op’, stelt het bedrijf.

Mondkapjes worden volgens BVG nog te vaak verkeerd gedragen, waarbij alleen de mond wordt bedekt, en niet de neus. Het is niet de eerste opmerkelijke slogan of campagne. BVG bedacht eerder de frase ’Het is modeweek. We zijn blij dat onze reizigers hier uberhaupt kleding dragen’, en ’Zelfs je mammie komt je om 4.30 uur ’s ochtends geen lift geven’.

Om nieuwe mensen te werven, werd de Amerikaanse president Donald Trump al eens ingezet, schrijft Deutsche Welle. „Zeg, Donald, wil je misschien buschauffeur worden? Denk erover na! Je kunt richting aangeven, hebt altijd reden tot vloeken, kan mensen afzetten, en overgewicht is geen probleem.”