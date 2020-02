Lotte van der Zee krijgt gedenksteen in Oostenrijk

Dat schrijft RTV Oost. De steen komt te liggen in Westendorf, het skioord waar Lotte al vanaf haar kleutertijd samen met haar ouders op wintersport ging. „Een plekje waar we telkens naar terug kunnen keren en waarvan we het gevoel hebben dat ze daar dichtbij ons is”, vertelt moeder Eugeniek.

Deze maand is het een dag geleden dat Lotte onwel werd tijdens een wintersportvakantie aldaar, een dag voor haar twintigste verjaardag. Later overleed ze in een Duits ziekenhuis. Vermoedelijk is het zogeheten Brugada-syndroom haar fataal geworden.

De ouders van Lotte gaan dit jaar bewust opnieuw wintersporten. Ze zullen in hetzelfde hotel verblijven waar ze ook altijd met hun dochter heen gingen, en slapen in kamer 01, dezelfde kamer ook.

Ⓒ Eigen foto / RTV Oost

’Plekje waar we kunnen terugkeren’

Bij een restaurant bovenop de berg waar de laatste foto van Lotte werd gemaakt, in rood skipak, komt de gedenksteen te liggen met een inscriptie met de geboorte- en sterfdatum van Lotte. Een tweede steen komt bij het hotel te liggen.

De urn met as blijft in Enschede. „Nee, we gaan de as niet uitstrooien. We willen Lotte bij ons houden.”