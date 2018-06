Strikt Privé

Lees welke kleine boodschap goed verborgen zit in de officiële huwelijksfoto’s en DIANA-biograaf ANDREW MORTON vertelt wat de onvergetelijke Prinses - volgens hem - van haar tweede schoondochter gevonden zou hebben. Ook leest u het verhaal van cellist SHEKU, die tijdens de huwelijksdienst zo veel indruk maakte dat we hem met recht Meghans eigen CAREL KRAAYENHOF kunnen noemen; ook diens leven veranderde voorgoed na een enkel optreden op een koninklijke bruiloft!

Collega EDWIN BREDIUS had een uitgebreid gesprek met MARTIJN KRABBÉ, in wiens leven het echt nooit rustig lijkt te zijn. De RTL-ster praat over zijn laatste relatiebreuk, maar zegt desondanks dat zijn leven steeds leuker wordt.

Dat geldt helaas niet voor iedereen. SJOUKJE HOOYMAAYER en de nog veel jongere ROSSANA KLUIVERT worden geconfronteerd met de schaduwkanten. En, van een andere orde, maar tóch, wie wil er in de schoenen staan van ‘pechkeeper’ LORIS KARIUS? Lees meer over de man die in die belangrijke finale twee keer blunderde.