Twaalf jaar cel geëist tegen Giovanni E. die in proeftijd vrouw (22) door het hoofd schoot

Het slachtoffer werd op 26 augustus 2020 in haar woning in Middelburg neergeschoten door E. Hij noemde dat een ongeval, nadat hij zijn vuurwapen had schoongemaakt. Daarbij haalde E. enkele malen de trekker van het toen nog ongeladen pistool over, omdat de slede haperde. „Ik heb het drooggemaakt met een washandje en vond het wel genoeg. Ik stopte het magazijn er in en ben toen weer op de bank gaan zitten.”

Kort erna zou E. het vuurwapen hebben gepakt om weg te leggen, toen hij en de bewoonster weg zouden gaan. Hij claimde in de „haastigheid” te zijn vergeten dat hij het magazijn met kogels er na de schoonmaak weer in had gedaan. „Ik haalde de slede nog een keer naar achteren, schoot en toen ging ie af. Ik dacht ik alleen de spiegel had geraakt, maar toen zag ik dat er bloed uit haar kwam.”

Paniekreactie

Het slachtoffer, dat op bed zat om haar veters te strikken, werd in haar hoofd geraakt. E. sloeg pas na ruim twee uur alarm bij 112 dat er „was gespeeld met een vuurwapen.” Aanvankelijk was hij de woning ontvlucht en met de auto gaan rondrijden. „Ik schaamde mij. Ik dacht dat ik iemand had doodgeschoten. Was zwaar in paniek”, verklaarde de Domburger.

Het bijna volledig verlamde slachtoffer schreeuwde in de rechtbank naar E. dat hij haar heeft „vermoord.” Aanleiding voor de schietpartij was volgens haar een nieuwe ruzie over een parkeerbon en een ander meisje met wie E. omging. „In blinde woede ben je op me afgestormd met je gun. Je hebt me afgeschoten als een wild dier, omdat je vond dat ik mijn mond moest houden? Meer dan twee uur liet je me voor dood achter.”

Proeftijd

Het OM noemde haar „het zoveelste slachtoffer van huiselijk geweld” door E. die nog in een proeftijd liep na wapenbezit. „Hij heeft al jarenlang conflicten met vrouwen in zijn leven.” E. was eerder veroordeeld voor mishandeling van een ex en zijn moeder.

De officier van justitie verwees elk „per ongeluk-scenario” naar de prullenbak. „Hij heeft willens en weten het vuurwapen op haar gericht. Zijn gedrag verhoudt zich op geen enkele wijze bij een kogel die per ongeluk is afgevuurd. Hij heeft geen enkele empathie getoond.”

De advocaat van E. vond dat van poging tot doodslag geen sprake was. „Hij wilde nog een keer testen of het wapen het deed. Het was een bizar ongelukkige samenloop van omstandigheden.” E. zei tot slot „dat het niet zijn bedoeling was.” De rechtbank doet op 21 januari uitspraak.