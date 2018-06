Benjamin bracht niet drie maar vier mensen om

Het hoofd van het 30-jarige slachtoffer was vreselijk toegetakeld. Autopsie moet nog duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In eerste instantie dacht de politie aan een uit de hand gelopen homejacking. Maar nu bevestigt minister Jambon dat Wilmet wel degelijk is omgebracht door Benjamin Herman.

Herman zou eerder die nacht, samen met twee andere mannen, een gewapende overval hebben gepleegd op een juwelier in Rochefort. Hij komt zelf uit de buurt van Rochefort. Mogelijk was de later vermoorde Michael W. een van de kompanen bij de overval, waarbij drie keer werd geschoten, maar geen gewonden vielen.

Wilmet was een bekende drugshandelaar. Hij was volgens Het Nieuwsblad verslaafd aan heroïne. In 2014 mocht hij van de rechtbank in Marche met een enkelband thuis zijn straf uitzitten. Zijn straf liep afgelopen maart af.