CBS: aantal echtscheidingen sinds 1980 niet zo laag geweest

In 2021 eindigden ruim 25.000 huwelijken in een echtscheiding: minder dan acht scheidingen per duizend echtparen. In 2014 strandden nog 10,4 op de duizend huwelijken. Sindsdien neemt het aandeel echtscheidingen ieder jaar af. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat, neemt nog wel steeds toe.

Een steeds groter deel van de huwelijken die wel standhouden bestaat uit oudere echtparen die al geruime tijd met elkaar getrouwd zijn. Volgens familie-mediator Yolande de Best komt dit onder andere doordat deze stellen elkaar door en door kennen en precies weten wat ze aan elkaar hebben. „De relatie heeft zich in principe al bewezen.” Een andere mogelijke verklaring is volgens haar dat het tegenwoordig heel normaal is om een gezin te beginnen zonder te trouwen. „De positie van het huwelijk is veranderd. Het wordt als minder noodzakelijk gezien.”

’We waren jong’

De meeste mensen wonen tegenwoordig eerst een langere periode met hun partner samen voordat zij eventueel besluiten te trouwen. Zo ook Frans de Boer. „We woonden al vier jaar samen voordat we trouwden. We kregen drie kinderen, maar uiteindelijk liep het huwelijk toch stuk. Mijn vrouw wilde scheiden, ik niet. Maar achteraf gezien waren we misschien toch wat jong. Toen we gingen trouwen, was zij pas 24.”

De Best geeft aan dat er bij mensen die op jonge leeftijd trouwen een reële kans is dat er andere componenten meespelen, bijvoorbeeld religie. „In sommige culturen is het niet gebruikelijk om ongehuwd samen te wonen en trouwen stellen dus vaak op jonge leeftijd. Deze mensen kennen elkaar nog niet goed genoeg.”

Jongere generatie

Dat het aantal echtscheidingen afneemt, kan worden verklaard door het feit dat steeds minder mensen voor hun 25e trouwen. De jongere generatie wil ongehuwd blijven of doet er langer over voor ze de beslissing nemen om te trouwen. Volgens De Best is er dan, wanneer het tot een huwelijk komt, minder risico dat het misgaat, omdat zij elkaar goed kennen.

Ⓒ De Telegraaf

Of de coronaperiode invloed heeft gehad op het afnemende aantal scheidingen wordt uit het onderzoek van het CBS niet duidelijk, maar het verbaast de familie-mediator niets. „De coronaperiode was een onzekere tijd voor iedereen”, zegt De Best. „Niemand wist wat er zou gaan gebeuren. Juist in onzekere tijden gaan mensen af op een gevoel van veiligheid en vaak vinden ze dan toch dat gevoel binnen het huwelijk.”

Lockdowns

Daarnaast werd het door de lockdowns vrijwel onmogelijk gemaakt om nieuwe mensen te leren kennen.

Tiziana Romagnoli zette wel midden in de coronatijd de stap om weg te gaan bij haar man. Hij moest voor zijn werk vaak de deur uit. „De coronaperiode heeft de problemen die er al tussen ons waren uitvergroot”, vertelt ze. „Ik moest alles alleen doen. Het hele huishouden, het thuisonderwijs en de opvoeding van de kinderen; ik had het gevoel dat dit allemaal op mijn schouders terechtkwam.”