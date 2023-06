Grote brand in Amsterdams appartementencomplex, bewoners naar nachtopvang

De brand brak rond 20.00 uit maar uren laten was de brandweer nog altijd bezig met het blussen van de brand in het appartementengebouw aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. Het knooppunt Amstel, waar de snelwegen A2 en A10 samenkomen, werd tijdelijk afgesloten vanwege de rook. Snelweg A2 werd vanaf 23.30 uur weer vrijgegeven door de brandweer.

Meerdere woningen op verschillende verdiepingen hebben brand-, rook- en waterschade opgelopen. Het hele gebouw zit voorlopig zonder stroom. Daarom werd zaterdagavond besloten om geen van de bewoners ’s nachts terug te laten keren, meldt de brandweer. Sommigen konden terecht bij vrienden en familie. Voor alle anderen is nachtopvang in omliggende hotels geregeld.

Het vuur brak uit op de bovenste verdieping van het gebouw met zeven verdiepingen en woedde in meerdere appartementen. Vervolgens is het vuur „via de (spouw)muur naar het dak gelopen”, waarna „het geïsoleerde dak met bitumen” in brand kwam te staan, legt de brandweer uit. Drie bewoners ademden rook in en werden uit voorzorg onderzocht door ambulancemedewerkers. Maar er vielen geen gewonden.

De harde wind joeg de vlammen stevig aan. Daardoor breidden die zich in razend tempo over het dak uit. De brand vond daarna weer een weg naar beneden en kon zich „in de lichtgewicht constructie verder uitbreiden.” In totaal waren bij het blussen ruim honderd brandweerlieden betrokken.

Dierenambulance

Tijdens het blussen was er ook een dierenambulance ter plaatse. De brandweer heeft huisdieren waar nodig en waar mogelijk uit de woningen gehaald. Of er geen enkel huisdier is omgekomen in de brand, durfde een woordvoerder van de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag nog niet met volle zekerheid te zeggen.

