Grote brand in Amsterdams appartementencomplex, bewoners naar nachtopvang

Door Onze redactie

Bij een uitslaande brand in een appartementengebouw aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost komt veel rook vrij. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - Een forse brand zaterdagavond in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost. De rook is in de wijde omtrek waar te nemen en het gebouw is ontruimd. De bewoners zullen de nacht moeten doorbrengen in de nachtopvang.