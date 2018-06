Brief 1 ’Stukje textiel van 12.000 euro’

Iedere keer denk je als burger, als er weer iets ongelooflijks komt boven drijven, gekker kan het niet worden maar dus wel. Het is toch schandalig dat politiek Den Haag zich veroorlooft om een vlag met stok neer te zetten in de Kamer van maar liefst 12.000 euro. Dit is een enorm bedrag waar heel veel minima blij mee zouden zijn! En dan gaat de Kamervoorzitter er nog een heel verhaal bij afsteken om het ’stukje textiel’ te introduceren. Had gewoon die andere vlag laten staan.

Aad Strijk

