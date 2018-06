Brief 3 ’Eindelijk een vlag met klasse’

De ’kaasprikker’ was veel te klein en de stof was te glimmend. Het had tevens een te groot voetstuk als een blok kaas. Maar nu is er een nieuwe vlag in de plenaire zaal, ontworpen door huisarchitect Askon Eden. Het geheel is nu wat groter en het is op een ander voetstuk geplaatst. Ja het heeft wat extra geld gekost, maar daar heb je dan ook de mooie kleuren rood, wit en blauw voor!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

