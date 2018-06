Treinen gestrand: deel 900 reizigers geëvacueerd

De treinen staan midden in een weiland. Ⓒ Van Oost Media

STAPHORST - Het treinverkeer op de lijn Meppel-Zwolle is weer op gang gekomen. Door een suïcide was het spoor daar uren gestremd. Ruim 900 reizigers in twee spitstreinen moesten wachten tot de rails vrij waren.