LIVE | Beruchte sekteleider Robert B. weer voor de rechter om gruweldaden

Verslaggever Silvan Schoonhoven is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

B. wordt verdacht van seksueel misbruik van een vrouw die lid was van zijn in Duitsland gevestigde sekte. Vierhonderd politiemannen vielen vorig jaar binnen bij het klooster Graefenthal, net over de Duitse grens. Daar zetelt de Orde der Transformanten, een geheimzinnig Nederlands genootschap dat achttien jaar geleden ontstond in het Brabantse Hoeven.

De politie bevrijdde een jonge vrouw die in het klooster zou zijn opgesloten. Zij deed aangifte van 132 gevallen van seksueel misbruik door de 58-jarige profeet Robert B., ook uit de tijd dat ze nog jonger dan 14 was.

Nadat de rechtbank in Kleef, vlak over de grens bij Nijmegen, eerder al extra zittingsdagen uittrok in september, worden daar nogmaals vijf dagen aan toegevoegd.

Het proces gaat zeker tot en met november duren. Wanneer het Duitse Openbaar Ministerie met zijn eis komt is nog niet bekend. Robert B. wordt bijgestaan door 3 advocaten, onder wie Inez Weski.