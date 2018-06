Parijs ontruimt groot migrantenkamp

Migranten en vluchtelingen worden op de bus gezet naar een nieuwe opvang, waar hun status wordt bekeken. Ⓒ AFP

PARIJS - De politie is in Parijs begonnen met de ontruiming van het grootste kampement van migranten van de regio. Circa 1700 mensen moeten de nederzetting bij de Porte de la Villette verlaten. Ze worden naar een twintigtal tijdelijke opvangplaatsen in de regio Parijs gebracht, waar naar hun herkomst en status zal worden gekeken.