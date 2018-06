Nederlanders in angst in Nicaragua: ’Iedereen verwacht oorlog’

Met martelpraktijken tegen studenten, mortierbommen op stadspleinen en scherp geschut tegen betogers probeert de voormalige revolutionaire leider Ortega in het zadel te blijven. Maar het mislukken van een nationale dialoog tussen de regering en demonstranten doet Nederlanders vrezen voor hun toekomst in het Midden-Amerikaanse land.

De situatie is zo penibel dat landgenoten met wie De Telegraaf sprak zelfs hun achternaam niet gepubliceerd willen zien, uit angst voor represailles van het dictatoriale regime. Een van hen is Peter die vlak buiten Managua woont en zijn vrouw dagelijks naar de belegerde hoofdstad brengt.

Grote ijzeren staaf

,,Het is niet vertrouwd haar alleen te laten gaan. We zitten met de adrenaline in ons lijf in de auto. Naast me ligt een grote ijzeren staaf. Als er iemand is die voor de auto springt, dan weet ik één ding: ik geef gas.’’

Half april gingen bejaarden de straat op uit boosheid over de aangekondigde verlaging van de pensioenen. Daarop liet Ortega zijn jongerenbeweging Juventud Sandinista de oudjes in elkaar slaan. Toen vervolgens ook de studenten protesteerden, was het hek van de dam.

,,De studenten willen maar één ding: het echtpaar Ortega moet weg’’, zegt Pim, die al tien jaar in de provincie woont. Hij herkent de dictatoriale stappen die Ortega heeft genomen. Zo wordt alles tegenwoordig zwart en rood geschilderd, de kleuren van zijn partij Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN). ,,Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis wilt werken, moet je lid zijn van de partij.’’

Chaos

Ortega’s strategie lijkt nu chaos creëren. Bendes van vrijgelaten gevangenen en Sandinistische jongeren stichten brand op universiteiten en plunderen winkels. Vervolgens verschijnt de politie om zonder pardon studenten af te knallen, terwijl het bendes van het regime zijn die de ellende veroorzaken. Betogers werpen als reactie overal barricades op.

In de confrontaties vielen al tachtig doden, en waarschijnlijk meer. ,,Ortega koerst af op chaos’’, hoort Joost van Nicaraguanen om zich heen. ,,Het geweld wordt elke dag heftiger. De regering hoopt op een gewelddadige reactie van demonstranten zodat zij het leger kan inzetten om de macht terug te grijpen.’’ Ook Amnesty International concludeerde deze week dat de politie schiet om te doden.

Martelingen

Ortega schuwt zelfs de gruwelijke martelingen niet waar het regime van Anastasio Somoza zo berucht om werd, het regime waar Ortega als rebel in de jaren zeventig tegen vocht. Peter: ,,Cuesta El Plomo heet de plek waar het Somoza regime talloze tegenstanders vermoordde. Zaterdag werd daar het lichaam van een jonge student teruggevonden. Zwaar gemarteld. Die symboliek is een waarschuwing tegen de betogers.’’

Ondanks de uitzichtsloze situatie kan niet elke landgenoot weg. ,,Mijn zoon woont hier. Dan is het niet makkelijk om naar Nederland te gaan’’, vertelt Pim. ,,Ik zorg dat ik voldoende eten en brandstof in huis heb.’’ Vanuit Granada overweegt Joost wel om snel te vertrekken. Of per taxi of per vliegtuig richting Costa Rica. Toeristen zijn er allang niet meer.