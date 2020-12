Inbreekster betrapt terwijl ze kopje koffie drinkt

De bewoners van het bewuste huis aan de Wilhelminastraat kwamen zondag rond 17.30 uur aan in de woning. Ze troffen de vrouw aan en belden de politie. Agenten kwam ter plaatse en de dievegge werd aangehouden.

De vrouw was blijkbaar niet bang om betrapt te worden, want ze had het zichzelf gemakkelijk gemaakt. „Deze vrouw voelde zich zo thuis in huis dat ze zelfs koffie voor zichzelf had gezet”, aldus de politie Roosendaal.