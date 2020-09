TUI: ’Zoveelste klap voor de toch al zwaar getroffen reisbranche’

De huidige reisadviezen maken zonvakanties komend najaar nagenoeg onmogelijk. „Ik vind het vreselijk om te zien dat nu ook de vakantiegangers in Griekenland getroffen worden. Zij, maar ook wij zijn overvallen met dit reisadvies. Een heel nare verrassing, te meer daar er vanuit de ons omringende landen gewoon naar Griekenland kan worden gereisd”, stelt Arjan Kers van TUI Nederland.

TUI heeft op dit moment zo’n 6500 reizigers ter plaatse. De meesten zitten op Kreta, Kos, Rhodos en Zakynthos. Alle reizigers die met TUI en Kras op een van de Griekse eilanden verblijven, worden geïnformeerd over het aangepaste reisadvies en de gevolgen hiervan voor hun verblijf.

De meesten zullen zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke terugvlucht naar Nederland terugreizen. De geplande vluchten gaan voorlopig leeg heen en brengen alleen passagiers terug. Voor reizigers die na 15 september terug zouden keren naar Nederland, wordt op dit moment geïnventariseerd welke vluchtmogelijkheden kunnen worden ingezet om hen ook binnen een week naar huis te halen. Reizigers die nog naar Griekenland zouden vertrekken worden persoonlijk geïnformeerd dat hun reis niet doorgaat, aldus TUI.

Koepelorganisatie ANVR betreurt het besluit. „Het is weer een forse klap voor de reisbranche. Het is jammer dat alle Griekse eilanden op oranje worden gezet en niet een aantal specifieke”, zegt een woordvoerster.

De ANVR pleit ook voor eenduidige reisadviezen in Europees verband. Op dit moment ontbreekt het aan coördinatie op Europees niveau bij het geleidelijk opheffen of juist invoeren van reisbeperkingen, aldus de koepelorganisatie. De ANVR pleit er daarom voor dat het kabinet er in Europees verband werk van maakt om te komen tot eenduidige reisadviezen.

„Hoe kan het gebeuren dat Nederlanders worden geëvacueerd vanuit gebieden, bijvoorbeeld Kroatië, waar andere EU-burgers op hetzelfde moment heen worden gebracht?”, stelt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. „Ook Duitsers kunnen naar Turkse kusten, terwijl dit voor Nederlandse touroperators onmogelijk is. Voor de reissector is dit dramatisch, niet werkbaar en niet uit te leggen.”