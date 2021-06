Ⓒ 123RF

Londen - Nederland is niet het enige land waar iedereen snel van het gas af moet. Ook in het Verenigd Koninkrijk is aardgas uit de gratie. Vanaf 2025 mogen er geen nieuwe gasboilers meer worden geïnstalleerd en in 2035 moeten ze allemaal zijn vervangen. Britten vragen zich nu af: wie gaat dat betalen?