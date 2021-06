’VWS en Defensie moeten onder curatele gesteld worden’

Een meerderheid van de Kamer staat positief tegenover het plan van D66-Kamerlid Joost Sneller om beide ministeries komend jaar onder curatele te stellen: ze moeten zeker twee keer rapporteren aan de Kamer over hoe het gaat met de aanpak van problemen die daar al jaren spelen. Het gaat dan specifiek om het vastgoedmanagement van Defensie en het financieel beheer bij Volksgezondheid.

’Ernstige onvolkomenheden’

Beide zaken werden door de Rekenkamer op Verantwoordingsdag bestempeld als ’ernstige onvolkomenheden’, het laagste ’rapportcijfer’ dat de controleur van de jaarrekening uit kan delen. In totaal zette de Rekenkamer bij ruim 13 miljard euro aan (toekomstige) uitgaven een vraagteken, ruim boven de grens die wordt getolereerd.

De problemen bij Volksgezondheid en Defensie komen niet uit de lucht vallen, de Rekenkamer wijst er al jaren op. In het geval van het financieel beheer bij Volksgezondheid zelfs al zeventien keer in de laatste twintig jaar. Door de coronacrisis kwam die afdeling vol in de wind te staan, waardoor miljarden aan uitgeven niet goed verantwoord kunnen worden. „Je ziet nu de breuklijnen die er al jaren zitten”, constateerde Rekenkamer-president Arno Visser.

Snoeien in onderhoudsbudget

De vastgoedproblemen bij Defensie spelen ook al langer en worden alleen maar erger volgens de Rekenkamer, die tot zijn afgrijzen ziet dat het ministerie ook nog eens flink wil snoeien in het onderhoudsbudget.

D66’er Sneller wil daarom dat beide ministeries komend jaar meermaals verantwoording aan de Kamer afleggen over hoe het staat met het oplossen van de problemen. „In plaats van volgend jaar weer geschokt te zijn, kunnen we beter nu afspraken maken over verbeterde controle en toezicht”, zegt Sneller. „Het is goed om te wijzen naar ministers, maar je moet je ook afvragen wat wij anders kunnen doen.”