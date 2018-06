Homostel gemolesteerd door Turkse onderburen

Het Belgische stel heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook op Facebook doet Jeroen zijn verhaal. „Beste Facebookvrienden. Dergelijke posts zul je mij niet vaak zien posten, maar gisteren is een dag die voor de rest van mijn leven in mijn geheugen gegrift staat. Niet dat ik het nooit eerder heb meegemaakt, agressie tegen PD’s, homo’s, flikkers, maar dit keer was het karakter van een andere aard.”

Beschamend

„Het was fysiek, het was publiek voor de hele straat, het was beschamend, pijnlijk, frustrerend, en vooral: het waren mijn Turkse onderburen. Oudste broer, jongste broer, papa en ja zelfs mama, die hun zonen aan het opjutten waren om ons nog net een beetje harder te slaan dan de seconde ervoor.”

„Het eerste deel van de aftuiging stond ik er helemaal alleen voor. Tientallen toeschouwers... Ik schreeuwde om hulp, zonder zelf fysiek te worden. Van de eerste keer dat dit mij overkomen was, weet ik immers dat ik helemaal niet mag terugslaan. Maar hij blijft doormotten.”

“Het einde van mijn lijdensweg is in zicht wanneer een handvol allochtone toeschouwers hem van mij afhalen. Homofobe uitlatingen worden mij naar het hoofd geslingerd”.

“In deel twee komt mijn held aan, mijn vriend, die sinds een maand bij mij inwoont. Hij probeert mij te helpen, tevergeefs. Hij ondergaat dezelfde agressie, woordelijk en lijfelijk. Een groepje van zes achtervolgt hem in de straten, gelukkig kan hij ontsnappen.”

„Een toevallige voorbijganger op een fiets die het hele sensationele gebeuren gadesloeg, zegt mij dat ik maar nooit naar hier had moeten komen wonen en beter zou verhuizen. Dat zal ik dan maar doen. PS.: Oh ja, nog even vermelden dat de grootste agressor met zijn gehandicaptenkaart stond te zwaaien bij de politie”, zo besluit Jeroen.

De Brussels staatssecretaris van Gelijke Kansen Bianca Debaets reageert verontwaardigd op Twitter.