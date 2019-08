Man vlucht met BMW vol kittens

De 19-jarige James Pitts pikte de wagen bij een parkeerplaats in Missouri. In het begin reed er nog een vrouw met hem mee, maar ergens onderweg in Illinois is ze uitgestapt. Pitts wist de politie telkens te slim af te zijn en passeerde meermalen staatsgrenzen.

Deze kittens hebben een 800 kilometer lange achtervolging meegemaakt. Ⓒ Montgomery County Animal Control

Maar uiteindelijk crashte James met de auto in Clarksville Tennessee. Hij vluchtte te voet een bos in maar werd later toch uiteindelijk gepakt.

De kittens overleefden de klap en werden opgevangen in een asiel. Ⓒ Montgomery County Animal Control

De katten hebben de crash overleefd. Ze zijn later weer met de eigenaar herenigd. De BMW was totaal gesloopt.