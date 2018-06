Luik-schutter was maandag nog bij psychiater

„Maandag ben ik hem gaan halen in de gevangenis. Nadat ik hem opgepikt had, heb ik hem naar de psychiater gevoerd in Namen”, vertelt de vader aan Sudpresse.

Niets leek erop dat Herman een dag later tot zijn gruweldaden zou komen. „Hij heeft hier in de tuin tijd gespendeerd met de kinderen, hij heeft met hen gespeeld en hij is zelfs ijsjes gaan halen.”

De vader kon het nieuws over zijn zoon aanvankelijk niet geloven. „Ik heb geen televisie, maar al snel begonnen de mensen te praten.” Toen de politie aan zijn deur stond, wist hij dat het menens was. Veel details kreeg hij niet. „Ik ben toen nog achter de politiewagen aangelopen.”

Berucht

Herman was, net als zijn broer, berucht in zijn woonplaats Rochefort. „Dat waren twee zotten, gevaarlijke gekken”, vertelt een buurtbewoner aan l’Avenir. Een ander stelt dat ze ’allebei al heel hun leven problemen met drugs en geweld’ hebben’.

Ook zijn neef is weinig complimenteus. „Benjamin zat veelal in de jeugdgevangenis, op en af. En daarna in de gewone gevangenis.”

