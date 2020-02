Heldendaad: man (80) redt peuter uit water in Volendam

Volgens de politie was het jongetje in een onbewaakt moment aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt. Een ander kind stond bij de waterkant en wees in de richting van het water. De 80-jarige voorbijganger zag de peuter kopje onder gaan en twijfelde geen moment. Hij wist het kindje naar boven te trekken en uiteindelijk op de kant te krijgen. „Het jongetje begon direct te huilen”, zo meldt politie Edam-Volendam en Waterland.

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de peuter en ter plaatse bleek alles goed te gaan met het kind. Hij moest voor de zekerheid nog wel even mee naar het ziekenhuis.

Bloemetje voor moedige redder

Meneer Tol kreeg vandaag een bezoek en grote bos bloemen van een wijkagent. „Om de moedige redder thuis te bedanken voor zijn actie”, aldus de poltie.