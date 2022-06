Alle lichamen terecht na helikoptercrash in Noord-Italië

De helikopter verdween donderdag van de radar boven een heuvelachtig en bosrijk gebied, toen het weer slecht was. Het toestel was van Lucca in Toscane onderweg naar Treviso, een stad in de buurt van Venetië.

Een bedrijf had de helikopter gecharterd om zakenlieden te vervoeren. Nadat het toestel was verdwenen, werd een zoekactie in gang gezet.