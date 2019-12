Onderwijs-cao is rond, maar ’staking gaat door’

De belangrijkste punten in het akkoord zijn een structurele loonsverhoging van 4,5 procent, een nabetaling van 33% procent van het maandsalaris en een eenmalig bedrag van 875 euro, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor aanvullend geboorteverlof en extra scholingsbudgetten. Ook zijn er nieuwe salarisschalen gemaakt voor ondersteunend personeel en schoolleiders.

De bonden laten in een eerste reactie weten dat ze opgelucht en tevreden zijn met de deal: „Met het afsluiten van deze cao is een belangrijke stap gezet en dat werd tijd”, zegt Hans de Jong van CNV Onderwijs. De Algemene Onderwijsbond (Aob) laat in een reactie weten dat het blij is met de deal, maar dat er, om de problemen in het onderwijs aan te pakken, structurele investeringen nodig zijn. „In het akkoord gaat het opnieuw om incidenteel geld en daarom gaan we op 30 en 31 januari alsnog staken”, stelt de bond.

De onderwijsbonden bereikten begin november ook al een cao-akkoord. De Aob besloot om die reden om de aangekondigde staking af te blazen, maar dat zorgde voor veel ophef. Uiteindelijk kostte het Liesbeth Verheggen, ex-voorzitter van de bond, de kop. De staking ging alsnog door.

Later werd er opnieuw onderhandeld maar werd er geen akkoord bereikt tussen de sociale partners. Een mediator moest er aan te pas komen om toch tot een deal te komen, wat uiteindelijk toch is gelukt.