BN’ers willen druk op Israël om Gaza

De ondertekenaars van de oproep zeggen dat zich in Gaza een humanitaire ramp voltrekt. Door de blokkade zijn er grote tekorten aan schoon water, elektriciteit, zorg, medicijnen en andere basisbehoeften.

Onder de ondertekenaars van de oproep zijn de oud-ministers Hedy d’Ancona, Laurens-Jan Brinkhorst en Jan Pronk, priester Antoine Bodar en de schrijvers Jan Siebelink en Rosita Steenbeek.

Aanleiding voor de oproep is de komst van de Gaza Freedom Flotilla naar Nederland. Die is vanuit Scandinavië vertrokken en wil via Europa naar de Gazastrook varen. Met de actie wil de Flotilla steun mobiliseren voor opheffing van de blokkade.

Uit veiligheidsoverwegingen stelde Israël elf jaar geleden een blokkade in voor het kustgebied van Gaza.