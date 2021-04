Mysterieuze dood Nederlander in Filipijnen: ’Vermoord door buur’

Premium Binnenland

Buurt geschokt na fatale steekpartij Tilburg: ’Politie zocht onder alle auto’s’

De politie is massaal aanwezig in het Tilburgse volksbuurtje waar woensdagmiddag een vrouw om het leven kwam bij een steekpartij in een woning. De 38-jarige bewoner werd even later door de politie binnen aangehouden als verdachte. Buurtbewoners zagen hem geboeid afgevoerd worden en zijn geschrokken....