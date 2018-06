Koolmees wacht SER-advies pensioenakkoord af

In reactie op de berichtgeving in deze krant zei Koolmees woensdagochtend: „Ik heb de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om een advies. Dat is er nog niet, dat wacht ik rustig af.”

Ook op de vraag of het kabinet bereid is om extra geld uit te trekken voor vertraging van de stijging van de AOW-leeftijd, zoals de sociale partners verlangen, wil hij niet ingaan. „Er wordt natuurlijk heel veel gesproken deze maanden, met werkgevers werknemers en ook met de SER, maar voor het eindresultaat is het denk ik belangrijk om nu even mijn mond te houden.”

De bewindsman benadrukte dat het uiteindelijke doel is „dat we een toekomstbestendig pensioenstelsel krijgen wat voor de komende jaren ook echt houdbaar is.” Maar of de uitgelekte stukken daaraan voldoen, wilde Koolmees evenmin zeggen.

’IJkpunt’

De stukken wijken flink af van de plannen zoals die in het regeerakkoord waren afgesproken. Koolmees zei nog wel dat wat de vier coalitiepartijen oorspronkelijk met elkaar hadden uitonderhandeld, een belangrijk ’ijkpunt’ voor hem blijft in de beoordeling van het uiteindelijke akkoord.

De PvdA heeft een debat aangevraagd naar aanleiding van de uitgelekte stukken. „Het concept pensioenakkoord dat is uitgelekt zet in op een minder snelle AOW stijging, meer ruimte om eerder stoppen met werken mogelijk te maken, een collectief pensioen en een zeker pensioen voor zzpers. Voor de PvdA zijn dit belangrijke punten om meer zekerheid te geven aan werkenden en gepensioneerden over hun pensioen en om eerder stoppen met werken mogelijk te maken”, aldus PvdA-Kamerlid Van Dijk. „Veel hangt af van de uitwerking en de opstelling van het kabinet. Daarom willen we zo snel mogelijk een debat met minister Koolmees van sociale zaken.”

De coalitiepartijen willen nog niet op de plannen reageren.