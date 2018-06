Cel voor hacker Russische geheime dienst

Ⓒ Bloomberg

SAN FRANCISCO - Een Canadees van Russische afkomst is in de Verenigde Staten veroordeeld tot vijf jaar cel. De 23-jarige Karim Baratov, alias Kay, heeft toegegeven dat hij duizenden e-mailaccounts heeft gekraakt voor de Russische geheime dienst. Baratov heeft in november al een bekentenis afgelegd.