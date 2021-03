‘Thierry Baudet greep kans die de rest liet liggen’

Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Bij het CDA is de stemming terneergeslagen. Volgens De Winther zit het er dik in dat dit gevolgen gaat hebben, bijvoorbeeld voor het bestuur van de partij. En krijgt Wopke Hoekstra de kans om het CDA er weer bovenop te helpen? Forum voor Democratie is van 2 naar 8 zetels gestegen. De Winther: ,,Thierry Baudet heeft zich gepresenteerd als de enige partij die echt campagne heeft gevoerd tegen het coronabeleid van het kabinet.’’ Dan de ‘tragedie’ op links. Gaat er dan toch gefuseerd worden? De Winther vertelt over alle gevoeligheden. ,,Het is eigenlijk altijd ruzie en frustratie bij linkse partijen onderling.’’