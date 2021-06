LIVE | Honderden stierven doordat ic’s vol lagen met coronapatiënten

RIVM meldt 735 nieuwe besmettingen

Kabinet vindt oplevingen corona in het najaar ’reëel scenario’

7.00 - Honderden stierven doordat ic’s vol lagen

Duizenden mensen die iets anders onder de leden hadden dan corona, waren tijdens de pandemie slechter af dan de jaren ervoor. Zo stierven honderden mensen meer na ongevallen, doordat zij niet werden opgenomen op de ic. Van de nierpatiënten die dialyseren overleden er 15 procent meer.

Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) die beschikken over de gegevens van meer dan tien miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020.

Van de 80.000 patiënten die normaal na een ongeval of bijvoorbeeld een val in huis op de trauma-afdeling belanden, overleed in 2018 en 2019 2,4 procent aan de ernst van het letsel. Uit deze nieuwe cijfers blijkt nu dat in coronatijd 2,9 procent is overleden.

Nierpatiënten aan de dialyse liepen een zeer groot risico als zij besmet raakten met corona. Een kwart van alle dialysepatiënten met corona overleed. Van het totale aantal dialysepatiënten overleed in 2020 maar liefst 20 procent. Dat waren 1270 nierpatiënten, 15 procent meer dan de jaren ervoor.

6.46 - Meerderheid mensen probeerde fit te blijven tijdens pandemie

De meerderheid van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis bezig geweest met fit blijven. Dat concludeert de Hersenstichting na onderzoek. Bijna twee derde (65 procent) van de mensen is ondanks de beperkingen tijdens de lockdown toch fysiek actief gebleven door bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen.

Omdat bijvoorbeeld de sportscholen een tijd dicht waren, zijn mensen op zoek gegaan naar manieren om toch te blijven bewegen. Van de mensen die actief bleven, geeft 86 procent aan te zijn gaan wandelen en 55 procent is gaan fietsen. Onder jongere mensen zijn vooral hardlopen en skeeleren populair. Ruim 40 procent van de mensen die actief bleven, is zelfs méér gaan bewegen dan voor de crisis. Ruim driekwart (77 procent) van hen geeft aan dit ook na de pandemie vol te willen houden.

Voor het onderzoek werden 1072 mensen van 18 jaar of ouder bevraagd. De vragen werden ruim een maand geleden gesteld.

Verder stelt de Hersenstichting dat 12 procent van de Nederlanders meer is gaan slapen sinds de coronacrisis. Wel is de kwaliteit van de slaap voor 15 procent van de mensen afgenomen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat mensen 's avonds liggen te piekeren omdat ze zich zorgen maken over de toekomst.

6.37 - Burgemeesters praten niet meer alleen over corona

De 25 burgemeester die samen het Veiligheidsberaad vormen hebben maandag in Utrecht voor het eerst in lange tijd weer een reguliere vergadering. Dat betekent volgens een woordvoerster dat de coronacrisis slechts één van de onderwerpen op de agenda is. Het beraad praat ook over andere onderwerpen die de veiligheidsregio's aangaan.

Er is volgens de burgemeesters op dit moment geen aanleiding om een hele bijeenkomst te besteden aan corona. Het beraad bespreekt wel de voortgang van de maatregelen nu er al veel versoepelingen zijn. De burgemeesters blikken ook vooruit naar de zomerperiode als er nog verder wordt afgeschaald. En naar het invoeren van weer strengere beperkingen in die tijd, als dat nodig zou zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het overleg.

Het Veiligheidsberaad komt aan het eind van de maand nog eenmaal bijeen voor een coronavergadering. In de zomer is er alleen overleg als dat nodig is, waarschijnlijk digitaal.