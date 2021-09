Premium Het beste van De Telegraaf

Man (28) schopt zwangere vriendin meerdere malen in haar buik: ’Ik kreeg een waas voor mijn ogen’

ANNA PAULOWNA - „Het valt niet goed te praten. Ik heb er dan ook enorme spijt van.” Dat zei de 28-jarige Davy van den B. uit Anna Paulowna woensdag tegen de Alkmaarse politierechter over de beschuldiging dat hij zijn zwangere vriendin in haar buik heeft geschopt en haar keel heeft dichtgeknepen. De rechter sprak over een zeer ernstig feit en legde een werkstraf op van 80 uur.