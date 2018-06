Het is een woord dat vannacht nog zal echoën in mijn angstdromen. Casinopensioen. Het is de officieuze werktitel van het uitgelekte polderpensioenconceptakkoord tussen vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een stelsel waarin het pensioen niet meer wordt gegarandeerd. Het klinkt als een afschrikwekkend vooruitzicht.