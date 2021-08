Nederland bestelt gretig zelftesten; meer dan het ministerie had verwacht

Voor eind augustus moeten 8 miljoen huishoudens een brief hebben gekregen met een code waarmee ze twee gratis zelftests kunnen bestellen.

Het moet het testen laagdrempelig maken en na de zomervakantie een oog de houden op de import van besmettingen vanuit het buitenland en eventuele opleving van het virus voorkomen. De zelftests zijn vooral bedoeld voor wie geen klachten heeft.

30 miljoen

Behalve aan huishoudens worden er ook gratis zelftesten aangeboden aan reizigers, naar schatting tot en met eind september 1,5 miljoen. Er zijn 2 miljoen zelftesten gedoneerd aan de Voedselbank en het Armoedefonds. Studenten kunnen kosteloos testen bestellen en ook middelbare scholieren hebben extra zelftesten gekregen. In totaal zijn in het onderwijs al ruim 30 miljoen zelftesten verspreid.

De positieve testuitslagen van de testen die mensen zelf afnemen, komen niet in de coronacijfers van het RIVM terecht, maar wel deels indirect. Van alle positieve testuitslagen bij de GGD, waarbij corona wordt vastgesteld, gaat het in 7 procent van de gevallen om een bevestiging van een positieve zelftest. Volgens gedragsonderzoek van het RIVM zijn 1 procent van de uitslagen van zelftests positief. Van wie bij zichzelf thuis corona vaststelde, ging 91 procent alsnog naar de GGD voor een bevestiging, waarschuwde 91 procent z’n contacten. Wie eenmaal bij de GGD positief is getest, blijft meestal (71 procent) thuis en ontvangt in 97 procent van de gevallen thuis geen bezoek meer.