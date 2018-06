OM over Luik: alles wijst op terreur

Dat stelde de Belgische justitie vanochtend in een persconferentie. Daarmee is zijn weerzinwekkende daad officieel nog geen terrorisme, maar de onderzoekers gaan daar toch wel zeer nadrukkelijk van uit. Ook eventuele banden met IS worden onderzocht.

Herman (31) vermoordde gisteren twee agentes en een jongeman die toevallig per auto passeerde. De agentes werden eerst aangevallen met een mes en daarna neergeschoten met hun eigen wapen. De man werd doodgeschoten voordat Herman zijn toevlucht zocht in een school. Toen hij naar buiten kwam werd hij doodgeschoten.

Moord

Herman was op verlof en had zich normaal gesproken gisteravond weer in de gevangenis moeten melden. De man wordt nu ook officieel verdacht van de moord maandagnacht op een bekende van hem uit het drugsmilieu: minister Jambon heeft al bevestigd dat hij inderdaad Michael Wilmet om het leven bracht. Onderzocht wordt of hij onder invloed was voordat hij aan zijn moorddadige tocht begon.

De schutter uit Rochefort mocht de gevangenis maandag weer tijdelijk verlaten, om zich voor te bereiden op zijn definitieve vrijlating in 2020. De 36-jarige man zat sinds 2003 min of meer onafgebroken in de gevangenis, veelal voor kleinere vergrijpen als diefstal en drugsdelicten.

