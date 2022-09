Duizenden mensen in Edinburgh in de rij om afscheid te kunnen nemen van Elizabeth

In de St. Giles’ Cathedral is Elizabeth vanaf Holyroodhouse, waar ze eerst lag opgebaard, naartoe gebracht. 's Ochtends meldden zich al belangstellenden bij de kerk. De eersten konden maandag aan het begin van de avond naar binnen voor hun laatste eerbetoon aan de gestorven vorstin. Een kleine groep gelukkigen kon ook een glimp opvangen van de vier kinderen van Elizabeth, die rond 20.00 uur een korte wake hielden bij de kist.

De politie en de lokale overheid hebben wachtenden gewaarschuwd dat het uren kan duren voordat zij aan de beurt zijn. Veel mensen zullen vermoedelijk de nacht doorbrengen in het park. Zij hebben eten en warme kleding bij zich. De lokale autoriteiten hebben mobiele toiletten neergezet.

Tot en met dinsdag ligt de koningin, die donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse vakantieresidentie Balmoral Castle overleed, in de kathedraal in de Schotse hoofdstad. Daarna wordt Elizabeth naar Londen gebracht, waar volgende week maandag haar uitvaart is.

Herdenkings- en dankdienst

In de kathedraal begon maandag rond 16.15 uur een herdenkings- en dankdienst voor de koningin. Alle herdenkingsactiviteiten in Schotland zijn onderdeel van Operation Unicorn: het plan dat is opgesteld voor het geval Elizabeth in Schotland zou komen te overlijden. Op de kist is de Schotse kroon geplaatst.

Koning Charles, prins Edward en prinses Anne liepen in militair uniform mee in de processie. Prins Andrew droeg een jacquet. Alleen leden van het Britse koninklijk huis die officiële taken hebben, dragen een uniform. De hertog van York moest in januari al zijn militaire titels en eretitels inleveren, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in een zaak die hij ontkende en schikte.

Ⓒ ANP/HH

De kist van Elizabeth, bedekt met de koninklijke standaard voor Schotland, een krans met bloemen uit Balmoral en de kroon van Schotland

Langs de route stonden vele Schotten in de hoop een glimp van de auto met daarin de kist op te vangen. Op de kist lag de Schotse koninklijke standaard gedrapeerd, de vlag van het Britse koninklijk huis. Bovenop de vlag lag een krans gemaakt van bloemen uit de tuin van Balmoral Castle.

Kist van Elizabeth krijgt vaste route door Londen

De kist met de overleden Britse koningin Elizabeth wordt dinsdag van de Schotse hoofdstad Edinburgh naar Buckingham Palace in Londen gebracht. Dinsdag aan het begin van de avond wordt de kist met een militair vliegtuig van de luchthaven van Edinburgh naar de militaire luchthaven RAF Northolt gevlogen. Prinses Anne reist met haar moeder mee.

De lijkwagen, die speciaal voor Elizabeth werd ontworpen, rijdt vervolgens een vaste route door de Britse hoofdstad. Via Eastbourne Terrace, Lancaster Gate, Bayswater Road, Marble Arch, Park Lane en Hyde Park Corner naar de Constitutional Hill, waarna de wagen aankomt bij Buckingham Palace. De kist wordt vervolgens in de Bow Room op Buckingham Palace geplaatst.

Woensdagochtend wordt de koningin naar Westminster Hall gebracht, waar ze ligt tot maandagochtend, wanneer de uitvaart in Westminster Abbey plaatsvindt. Daar wordt ze via Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Palace Yard naartoe gebracht.

Schotse politie houdt drie demonstranten aan rond uitvaart Queen

De Schotse politie heeft maandag gezegd dat tot dusver drie personen zijn aangehouden wegens ordeverstoring tijdens de processie. Zo is er een 22-jarige man aangehouden. Er is nog geen aanklacht geformuleerd. Britse media onthulden dat de arrestant „Andrew, je bent een zieke oude man” zou hebben geschreeuwd naar de hertog van York.

Eerder werden onafhankelijk van elkaar al een vrouw van 22, die een bord bij zich had tegen de monarchie, en een man van 74 opgepakt. Hen is verstoring van de openbare orde ten laste gelegd.