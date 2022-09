Koningin Elizabeth wordt opgebaard in de kathedraal St. Giles

Ⓒ AFP

EDINBURGH - De Britse koningin Elizabeth wordt maandag opgebaard in de kathedraal St. Giles in Edinburgh, voordat ze dinsdag wordt overgevlogen naar Londen. Koning Charles is bij de processie naar de kathedraal en woont de dienst bij die er wordt gehouden. Vroeger op de dag wordt hij in de Britse hoofdstad toegesproken door het parlement.