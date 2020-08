Burgemeester steekt Schilderswijkers hart onder de riem

De burgervader, die al eerder terugkwam van vakantie na de overlast in Scheveningen, trok de wijk in om te praten met bewoners en ondernemers. „Tot hun verbijstering zijn de bewoners geconfronteerd met ongeregeldheden in hun wijk door een grote groep jongeren. De politie heeft mij laten weten dat het met name om jongeren en tieners ging uit andere delen van de stad”, zo stelt Van Zanen in een verklaring. „Op hun scooters kwamen zij hierheen om rotzooi te trappen. Daarom ben ik nu ook in de wijk om de bewoners een hart onder de riem te steken.”

Van Zanen vindt het opendraaien van de brandkranen echt niet kunnen, voegt hij eraan toe. „Dit zet onze drinkvoorziening op het spel. En kan in deze periode van hitte de gezondheidszorg in gevaar brengen.”

Ⓒ Jos van Leeuwen

De burgemeester beraamt zich op nadere maatregelen. „Het gooien van stenen en vuurwerk naar politiemensen en het beschadigen van spullen van wijkbewoners is te gek voor woorden”, besluit hij.