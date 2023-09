’Postjutter’ Theo Schouten (87) verzamelde 40 jaar lang ’ouwe meuk’: ’Zat bij iedereen aan keukentafel’

Nederland telt ruim 630 musea. Het Rijksmuseum kent iedereen, maar wat is er te beleven bij andere, vaak kleine en onbekende verzamelingen? In deze zomerse verkenning vandaag het Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven.

De inmiddels gepensioneerde postbode Theo Schouten (87) verzamelde 40 jaar lang ’ouwe meuk’ tijdens zijn dagelijkse rondjes langs de brievenbussen in de regio. Ⓒ Michel van Bergen