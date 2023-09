Keijzer adviseert mildere afhandeling ’kanaaldrama’ Overijssel

Keijzer presenteert vrijdag haar bevindingen. De voormalige CDA-coryfee vindt dat zo snel mogelijk een streep moet worden gezet onder de afhandeling van oude schades. „De provincie heeft beloofd om de schades in dit gebied ruimhartig af te handelen. Die belofte moet de provincie nakomen”, aldus Keijzer.

Zij stelt onder meer dat de overheid niet moeilijk moet doen over kleine herstelwerkzaamheden, er reële vergoedingen moeten worden betaald en er moet serieus wordt gekeken naar contra-expertises. Ook vindt ze dat mensen die oude schades te laat gemeld hebben alsnog een kans moeten krijgen om een verzoek voor een vergoeding in te dienen. „De regeling moet dus voor een korte tijd weer even worden opengezet.”

Ook adviseert Keijzer maatwerk voor speciale gevallen. „Om vertrouwen te herstellen, moet er een goed werkende organisatie met een bestuurlijk kopstuk van buiten de provincie komen, bij wie bewoners altijd terechtkunnen. Deze persoon moet de overheden met gezag adviseren over hoe knopen door te hakken.”

Keijzer doet ook aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden. „Garandeer dat in de toekomst werkzaamheden heel voorzichtig en volgens de regels worden uitgevoerd en dat overheden zich bij alle werkzaamheden aan de regels moeten houden. Dat betekent risico’s wegen, nulmetingen doen, normen stellen en controleren.” Verder benadrukt ze dat overheden alle schades die zij zelf veroorzaken moeten vergoeden.

Tussen 2011 en 2016 werden delen van het ruim 30 kilometer lange kanaal Almelo-De Haandrik uitgediept en verbreed en zo toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In de jaren daarna kreeg de provincie Overijssel ruim vierhonderd schademeldingen van omwonenden. Zij hadden te maken met verzakkingen en andere schades aan hun huis. De provincie stelde een schaderegeling op, maar die was voor veel gedupeerden niet toereikend. Zowel over de hoogte van de schadevergoeding als over de voorwaarden daarvoor ontstond een slepend conflict. Omwonenden voelden zich in de steek gelaten door de provincie.