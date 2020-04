Rutte: denktank voor economie

In de Kamer leeft breed het gevoel dat het kabinet zich nu wel heel eenzijdig - namelijk alleen medisch - laat adviseren in de aanpak van de coronacrisis. Hiervoor wendt het kabinet zich tot het Outbreak Management Team (OMT), waarin experts uit allerlei hoeken van de medische wetenschap zijn vertegenwoordigd. Maar over bijvoorbeeld economische of maatschappelijke gevolgen van de crisis zou het kabinet zich ook moeten laten informeren, vinden partijen uit zowel de coalitie als de oppositie.

VVD, CDA, D66, CU en vooral de PvdA vinden dat er ook deskundigen van andere beroepsgroepen betrokken moeten zijn. „Als het gaat om de verdeling van schaarse ruimte in de anderhalvemetereconomie gaat het om politieke afwegingen, niet om medische”, zei PvdA-leider Asscher.

Impact Management Team

VVD-fractieleider Dijkhoff waardeert de experts van het OMT, maar denkt dat het de medici ’kwetsbaar’ maakt als ze zich moeten uitspreken over andere zaken dan verspreiding van het virus. CU-voorman Segers heeft zelfs al een naam voor het gewenste adviesorgaan bedacht: het Impact Management Team.

In die adviesraad die SER-voorzittter Hamer opzet, zitten experts die verstand hebben van economie, ruimtelijke ordening, gedragswetenschap en ethiek. Rutte belooft de Kamer snel te kunnen zeggen hoe de denktank eruit ziet. „Het wordt niet per se een OMT voor de economie.”