Coronacrisis vergroot liefde voor kerst: ’Meer dan ooit genieten’

Door Marouscha van de Groep

Patrick Kooiman bij een van zijn twee kerstbomen. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Kerstbomen, -ballen, -geschenken en -kleding (voor jou én je hond). All I want for Christmas is you galmend door de speakers en héél veel lampjes. Voor het tweede jaar op rij gooit corona roet in het (kerst)eten en zijn we geteisterd door maatregelen. Maar dat mag de kerstpret niet drukken: juist nu halen we de kerst graag in huis.