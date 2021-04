Ook Zeeuwse steun voor oproep Halsema om terrassen te openen

Ook Lonink vindt dat gereguleerd gebruik van terrassen en buitenruimtes zo snel mogelijk moet worden toegestaan. De oproep sluit volgens hem aan aan bij de eerdere oproep vanuit Zeeland in een brief aan het kabinet op 12 maart. Toen pleitten de Zeeuwse overheden dat de horeca in Zeeland eerder open zou moeten dan in de rest van het land, omdat de vele toeristen in de kustprovincie nu op straat vaak te dicht bij elkaar staan.

Volgens Lonink vergroot meer buitenmogelijkheden de veiligheid voor het publiek op drukke plekken. Hij zal hier dan ook voor pleiten in het Veiligheidsberaad van komende dinsdag. Eerder lieten Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag weten dat ze buitenruimtes geleidelijk willen openstellen, mits dat veilig kan.