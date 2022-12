Gemartelde Iraanse dokter die demonstranten thuis hielp had ’auto-ongeluk’

Toen de familie van dokter Aida Rostami de politie belde omdat ze al even niets van haar hadden vernomen, kregen ze te horen dat zij zou zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. De familie vertrouwde de zaak echter niet en spoorde Rostami op. Haar lichaam was terechtgekomen bij de Behesht-e Zahra-begraafplaats in Teheran.

Rostami had verwondingen aan haar lies, gebroken armen en een van haar ogen was verwijderd. Het ooglid was vervolgens weer aan elkaar genaaid.

De familie van de dokter gingen vervolgens verhaal halen bij de autoriteiten. Toen kregen zij een ander verhaal te horen. Ze zou in elkaar geslagen zijn en daarna van een brug gegooid door een man waarmee ze een relatie had gehad. De man in kwestie verklaarde vervolgens dat zij zichzelf van de brug had gegooid.

De vrouw hielp demonstranten die niet naar het ziekenhuis durfde thuis. Daar worden demonstranten geregeld opgepikt door het regime.