In been geschoten man in Groningen is Irakees

De man liep in de nacht van dinsdag op woensdag rond met een mes en maakte een verwarde indruk. De politie vroeg hem het mes neer te leggen, maar de Irakees luisterde niet. Ook na een waarschuwingsschot bleef de man het steekwapen vasthouden. Daarna schoot de politie hem in zijn been.

De man is vervolgens aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het incident had rond 01.00 uur plaats in de Helsinkistraat.