Flink meer bestuurders betrapt op rijden onder invloed

Het aantal mensen dat onder invloed achter het stuur zat is ook hoger dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Toen werden in heel het jaar namelijk 32.000 mensen betrapt. De processen-verbaal die de politie heeft uitgeschreven voor rijden onder invloed, gaan niet alleen over rijden onder invloed van alcohol. Ook mensen die met drugs of bepaalde medicijnen achter het stuur zitten zijn meegeteld, of bestuurders die een alcoholtest weigerden.

Vooral in Limburg (toename van 36 procent) en Gelderland (35 procent) steeg het aantal uitgeschreven processen-verbaal. Landelijk lag dit aantal in de eerste tien maanden van dit jaar 14 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021.

’Aftercovideffect’

Volgens alcoholinstituut STAP is het lastig om een exacte oorzaak van de stijging te achterhalen, maar volgens een woordvoerder kan het een „aftercovideffect” zijn. „Mensen konden lang niet uitgaan, het is mogelijk dat mensen die tijd willen inhalen. We zien bijvoorbeeld ook dat het alcoholgebruik onder jongeren absoluut niet is afgenomen”, zegt een woordvoerder. Volgens CBS-cijfers was in 2021 bijna een derde van de verdachten voor rijden onder invloed jonger dan 25 jaar. Volgens STAP zou het ook kunnen dat de politie meer is gaan handhaven.

De politie is naar eigen zeggen juist niet meer aan het controleren op de alcoholwetgeving. „We hebben evenveel aandacht voor het rijden onder invloed als voorgaande jaren”, aldus een politiewoordvoerder. Wel wordt het loslaten van de coronamaatregelen genoemd. „Het openbare en sociale leven kwam weer langzaam op gang en daardoor nam de verkeersintensiteit in vergelijking tot 2021 en 2020 flink toe.” De politie denkt dat tijdens de zomervakantie mensen vaker in eigen land verbleven en meer met de auto de weg op gingen door problemen met het openbaar vervoer. Dit zou mogelijk bij kunnen dragen aan de toename van het aantal beschonken automobilisten.